Журналіст Бутусов заявив, що на фронт постачаються неякісні міни

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У виданні також показали відео з фронту, на якому військовослужбовці показують якість мін виробництва Укроборонпрому.

Повідомляється, що це вже не перший випадок, коли українські захисники скаржаться на низьку якість боєприпасів вітчизняного виробництва.

«На жаль, ту частину мін забрали в склад для розслідування, в чому причина неспрацювання. Це прислали нове відео, з іншої військової частини, де ці міни залишаються на озброєнні і їх не забирають», — зазначив Бутусов.

Він наголосив на тому, що це «реально серйозна системна проблема».

«Одну партію забрали, але ще така ж сама партія з браком залишилася. І ці міни потрібно негайно забрати. Потрібно не просто забрати — потрібно зрозуміти, хто і як планував виробництво таких мін, хто і як відповідає за якість, хто відповідає за військову прийомку з військових керівників. Чому такі міни без перевірки якості були передані у військові підрозділи — і на це треба звернути увагу, дати правову оцінку», — наголосив Бутусов.