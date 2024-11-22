1050 військових і 5 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 728300 (+1050) осіб,
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танків ‒ 9399 (+1) од,
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бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13) од,
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артилерійських систем – 20736 (+5) од,
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РСЗВ – 1254 (+1) од,
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засоби ППО ‒ 1004 (+1) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів — 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19260 (+1),
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крилаті ракети ‒ 2764 (+8),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 29777 (+32) од,
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спеціальна техніка ‒ 3675 (+1).
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