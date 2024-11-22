 
«  
  »

1050 військових і 5 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 728300 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 9399 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13) од,
  • артилерійських систем – 20736 (+5) од,
  • РСЗВ – 1254 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19260 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+8),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29777 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+1).
22 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  