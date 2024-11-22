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Біткоїн виріс до позначки більше ніж $99 тис.

Про це свідчать дані Coinbase від TradingView, передає Forbes.

«Зараз настрої щодо біткоїнів надзвичайно позитивні: від трейдерів, ЗМІ, роздрібних інвесторів та великих установ: усі хочуть бути частиною справжнього зростання, яке, на мій погляд, може бути ще на початку», — заявив Марк П. Бернеггер, співзасновник криптофонду AltAlpha Digital.

Зараз цифровий актив коливається дуже близько до ключового рівня в $100 тис., і перевищення цієї ціни може мати серйозні наслідки для ринків і торгівлі.

22 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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