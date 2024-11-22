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Дональд Туск: Війна «на сході» входить у вирішальну фазу, глобальний конфлікт реальний

Існує реальний ризик виникнення глобального конфлікту після того, як Росія запустила гіперзвукову балістичну ракету по Дніпру.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Reuters.

«Війна на сході входить у вирішальну фазу, ми відчуваємо наближення невідомості», — заявив Туск на конференції вчителів.

За його словами, конфлікт набуває драматичних масштабів. «Останні кілька десятків годин показали, що загроза серйозна та реальна, коли йдеться про глобальний конфлікт», — сказав він.

22 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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