Дональд Туск: Війна «на сході» входить у вирішальну фазу, глобальний конфлікт реальний

Існує реальний ризик виникнення глобального конфлікту після того, як Росія запустила гіперзвукову балістичну ракету по Дніпру.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Reuters.

«Війна на сході входить у вирішальну фазу, ми відчуваємо наближення невідомості», — заявив Туск на конференції вчителів.

За його словами, конфлікт набуває драматичних масштабів. «Останні кілька десятків годин показали, що загроза серйозна та реальна, коли йдеться про глобальний конфлікт», — сказав він.