Пентагон: часть военной помощи может поступить Украине уже после ухода Байдена из Белого дома

Некоторые поставки американского оружия Украине могут быть осуществлены уже после окончания срока полномочий президента Джо Байдена в январе, заявили представители Пентагона «Голосу Америки», отметив, что для прибытия некоторых видов вооружений потребуется время.

«Какая-то техника и какие-то системы могут быть доставлены в Украину очень быстро. Вы видели, как это происходило в течение нескольких дней или недель. Иногда это занимает больше, чем несколько недель, это могут быть месяцы», – заявила заместитель пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос «Голоса Америки».

Сингх отметила, что поставки оружия в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) могут занять годы.

США поддерживают оборону Украины, в основном, по линии двух программ. Программа изъятия вооружений со складов Пентагона в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA) позволяет поставлять оружие из существующих американских запасов, что обеспечивает более быструю доставку. Упомянутая USAI предполагает закупку оружия у промышленности, что может занять больше времени.

По состоянию на ноябрь, у США осталось около 9 миллиардов долларов на военную помощь Украине, сообщили в Пентагоне. Из них около 7 миллиардов долларов доступны по программе PDA и около 2,2 миллиарда долларов по программе USAI.

20 ноября США объявили о дополнительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму 275 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для ракетных систем, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.

Представители Пентагона подтвердили «Голосу Америки», что ведомство намерено выделить все оставшиеся средства в рамках PDA, санкционированные Конгрессом, до 20 января.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что некоторые поставки оружия в Украину могут занять какое-то время.

«Не все будет поставлено немедленно, – заявил он журналистам во время визита в Италию в октябре. – То, что мы закупаем сейчас, например, может появиться через пару месяцев».

Министр добавил, что некоторые материалы из американских запасов проходят ремонт перед поставкой в Украину.

«И опять же, это не мгновенно, это может занять несколько недель, а в некоторых случаях и пару месяцев», – сказал он.

Остин прокомментировал решение США предоставить Украине противопехотные мины

Остин подчеркнул, что Пентагон предоставил украинцам план и уверен, что поставки оружия будут осуществляться в соответствии с ожидаемым графиком.

Если будущая администрация Трампа решит остановить неосуществленные поставки, она сможет это сделать. Однако в этом случае им придется отказаться от обязательств, взятых администрацией Байдена, сказал Остин в октябре в Италии.

12 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что после утверждения Конгрессом дополнительного финансирования в апреле США поставили 83% обещанных боеприпасов из своих запасов, 67% критических средств ПВО и 60% артиллерии и средств ближней авиационной поддержки.

«С учетом помощи от наших союзников и партнеров поставки стратегической системы ПВО, которую мы обязались предоставить на саммите НАТО, почти завершены», – сказал он.