Пентагон: США были уведомлены Москвой за короткое время до пуска новой ракеты по территории Украины

На брифинге в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Россия действительно запустила 21 ноября экспериментальную баллистическую ракету средней дальности (БРСД) по территории Украины. По словам Сингх, эта БРСД была произведена на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж».

«Соединенные Штаты за короткое время до пуска (ракеты) были предварительно уведомлены по каналам снижения ядерной опасности», — заявила представитель Минобороны США.

«Это был новый тип смертоносного оружия, развернутый на поле боя, так что это, безусловно, вызывает беспокойство», — сказала Сингх журналистам, отметив, что эта ракета средней дальности способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в городе Днепре новой баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский первоначально утверждал, что Москва нанесла удар по украинской территории межконтинентальной баллистической ракетой.

Ракета достигает скорости до 10 махов — это 2,5–3 километра в секунду, отмечает Радио Свобода со ссылкой на заявление российского лидера. Этот снаряд, по словам Путина, не может быть перехвачен современными средствами противовоздушной обороны, включая системы, создаваемые США и размещаемые в Европе.

Кремль заявляет, что этот запуск стал ответной мерой на удары ВСУ 19 и 21 ноября по целям в Брянской и Курской областях, в ходе которых, как утверждается, использовались ракеты американского и европейского производства, такие как ATACMS и Storm Shadow (SCALP).

Напомним, что ранее на этой неделе президент Джо Байден дал Украине разрешение на использование ATACMS, самых дальнобойных ракет, из тех, что Вашингтон поставил Киеву. По мнению экспертов, использование этих американских ракет может помочь Украине защитить контролируемый ею приграничный участок российской территории в Курской области.