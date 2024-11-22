Росія поставила КНДР зенітні ракети в обмін на її війська – Південна Корея

Росія поставила Північній Кореї зенітні ракети в обмін на відправку військ для участі у війні проти України, пише AP — AP з посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шина Вонсіка

У п’ятницю Шин в ефірі телепрограми SBS заявив, що Південна Корея встановила, що Росія надала зенітні ракети та інше обладнання для посилення мережі протиповітряної оборони Пхеньяна.

Також, за його словами, Росія надала Північній Кореї різноманітну економічну допомогу.

Видання зазначає, що Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння з приводу можливої передачі Росією чутливих ядерних і ракетних технологій Північній Кореї.