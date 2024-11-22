Сибіга: Україна має план, як примусити Путіна до миру

Україна спільно з партнерами розробила чіткий план для примушення російського диктатора Володимира Путіна до миру.

Про це Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив в інтерв’ю Укрінформу.

«Жодної політики умиротворення. Ми вже мали такий досвід в історії, зокрема перед Другою світовою війною. Путін розуміє лише силу. Шлях до миру лежить через демонстрацію сили. І саме тому ми говоримо про підхід «шлях до миру через силу», – заявив міністр.

За його словами, план миру складається з кількох ключових елементів:

запрошення України до НАТО;

зняття всіх обмежень на використання далекобійної зброї для ураження військових об’єктів на території Росії;

додаткове постачання систем протиповітряної оборони;

зміцнення українських оборонних можливостей і розвиток власного виробництва озброєння для зменшення залежності від партнерів.

Окрім того, Україна планує формування нових бригад і резервів, забезпечення невідкладного постачання озброєння та підтримку національної програми виробництва безпілотників.

«Тобто ми маємо чіткий план і конкретні елементи, які, разом із нашими партнерами, дозволять нам зробити цей «шлях до миру через силу» найбільш ефективним», – наголосив Сибіга.