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Сибіга: Україна має план, як примусити Путіна до миру

Україна спільно з партнерами розробила чіткий план для примушення російського диктатора Володимира Путіна до миру. 

Про це Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив в інтерв’ю Укрінформу.

«Жодної політики умиротворення. Ми вже мали такий досвід в історії, зокрема перед Другою світовою війною. Путін розуміє лише силу. Шлях до миру лежить через демонстрацію сили. І саме тому ми говоримо про підхід «шлях до миру через силу», – заявив міністр.

За його словами, план миру складається з кількох ключових елементів:

  • запрошення України до НАТО;
  • зняття всіх обмежень на використання далекобійної зброї для ураження військових об’єктів на території Росії;
  • додаткове постачання систем протиповітряної оборони;
  • зміцнення українських оборонних можливостей і розвиток власного виробництва озброєння для зменшення залежності від партнерів.

Окрім того, Україна планує формування нових бригад і резервів, забезпечення невідкладного постачання озброєння та підтримку національної програми виробництва безпілотників.

«Тобто ми маємо чіткий план і конкретні елементи, які, разом із нашими партнерами, дозволять нам зробити цей «шлях до миру через силу» найбільш ефективним», – наголосив Сибіга.

22 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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