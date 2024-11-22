У Німеччині розпочалася підготовка до потенційної війни з Росією

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Документ обсягом близько 1000 сторінок під назвою «План операції «Німеччина» містить детальні інструкції на випадок військових дій. Зокрема, там перераховані об’єкти інфраструктури, що підлягають особливому захисту, а також прописані дії в умовах оборони і кризи.

У разі напруженості на східному фланзі НАТО Німеччина стане ключовим центром для перекидання військ, військової техніки, продовольства і медикаментів.

У плані чітко окреслена роль бізнесу. На зустрічі в Гамбурзі підполковник Йорн Плішке рекомендував компаніям навчати співробітників навичкам, які можуть бути корисними в кризовій ситуації, наприклад, управління вантажівками.

«70% водіїв вантажівок у Німеччині — східноєвропейці. У разі війни їх може просто не виявитися в країні», — заявив Плішке.

Бундесвер також закликає компанії розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, включно із забезпеченням автономного енергопостачання, наприклад, через дизельні генератори. Переговори вже провели з представниками торгівлі, промисловості та сільського господарства. Подібні заходи організовуються по всій країні.