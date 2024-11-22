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Вихід на кордони Донеччини й Луганщини: в ГУР назвали завдання армії РФ на осінньо-зимовий період

Про це повідомив заступник очільника ГУР МОУ Вадим Скібіцький на експертній дискусії «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни», передає Укрінформ.

Скібіцький наголосив, що стратегічне завдання окупанта не змінилося.

«Узимку буде три роки (так званої) СВО. Завдання СВО було яке? «Звільнення» Донецької і Луганської областей. Так, коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета — повний контроль території України», — додав він.

За словами представника розвідки, армія РФ намагається підтримувати темпи наступу завдяки перекиданню оперативних резервів.

«Вони (ЗС РФ — ред.) можуть робити перегрупування з одного району бойових дій на інший. Раз — і перекинули у Курську область, зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз — підтримувати темп наступу», — пояснив Скібіцький.

Також заступник начальника ГУР акцентував, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять призов. Там чоловіки можуть бути мобілізовані до армії ворога, що порушує міжнародні конвенції.

22 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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