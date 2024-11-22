Вихід на кордони Донеччини й Луганщини: в ГУР назвали завдання армії РФ на осінньо-зимовий період

Про це повідомив заступник очільника ГУР МОУ Вадим Скібіцький на експертній дискусії «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни», передає Укрінформ.

Скібіцький наголосив, що стратегічне завдання окупанта не змінилося.

«Узимку буде три роки (так званої) СВО. Завдання СВО було яке? «Звільнення» Донецької і Луганської областей. Так, коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета — повний контроль території України», — додав він.

За словами представника розвідки, армія РФ намагається підтримувати темпи наступу завдяки перекиданню оперативних резервів.

«Вони (ЗС РФ — ред.) можуть робити перегрупування з одного району бойових дій на інший. Раз — і перекинули у Курську область, зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз — підтримувати темп наступу», — пояснив Скібіцький.

Також заступник начальника ГУР акцентував, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять призов. Там чоловіки можуть бути мобілізовані до армії ворога, що порушує міжнародні конвенції.