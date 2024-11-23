Британская полиция взорвала подозрительный пакет возле посольства США в Лондоне

Британские правоохранительные органы провели контролируемый взрыв после обнаружения подозрительного пакета у посольства США в пятницу.

«Мы можем подтвердить, что «громкий взрыв», о котором сообщалось в этом районе некоторое время назад, был контролируемым взрывом, осуществленным нашими сотрудниками», – говорится в сообщении полиции в соцсети X.

В свою очередь посольство США в Великобритании отметило, что местные власти расследуют инцидент, добавив, что полиция перекрыла улицу Понтон-роуд.

Посольство США расположено в Найн-Элмс – бывшем индустриальном районе к югу от центра Лондона. Ранее американское диппредставительство располагалось в районе Мэйфэр в центральной части города.