Частину північнокорейських військових перекинули у прикордоння Бєлгородської області

Росія перекинула частину північнокорейських військових до прикордоння Бєлгородської області. До того ж солдатів КНДР вже помітили на Харківському напрямку.

Про це повідомляють керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram та командир зведеного підрозділу 153-ї ОМБр Назарій Кішак в ефірі телемарафону.

«Частину військових з КНДР перекинули в прикордоння Бєлгородської області», — повідомив Коваленко.

Водночас Кішак зазначив, що північнокорейські солдати були помічені на Харківському напрямку. Однак їхню кількість військовий не назвав.

«Але я бачу, що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові та на передній лінії вже роблять маленьке накопичення», — розповів він.

Кішак також додав, що окупанти чекають на погіршення погодних умов, щоб розпочати нову серію штурмів.

«Техніка, яка в них лишилася, це кілька недопалених танків і мотоблоки. Іншої техніки я не бачу. Звичайно, що є пікапи, які щодня на Харківському напрямку ми спалюємо. Але такої масованої техніки, як це зараз відбувається на Куп’янському, на Торецькому напрямках, я не бачу», — зазначив військовий.