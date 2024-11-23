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Російська армія за добу війни в Україні втратила 1420 військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 729720 (+1420) осіб,
  • танків ‒ 9419 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19192 (+36) од,
  • артилерійських систем – 20760 (+24) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3678 (+3).
23 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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