Частину північнокорейських військових перекинули у прикордоння Бєлгородської області Трамп обрав журналістку телеканалу Fox News Нешейват головною лікаркою США » Російська армія за добу війни в Україні втратила 1420 військових Протягом доби 22 листопада російська окупаційна армія втратила в Україні 1420 військових, 36 бойових броньованих машин, 20 танків і 24 артилерійські системи Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 729720 (+1420) осіб,

танків ‒ 9419 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 19192 (+36) од,

артилерійських систем – 20760 (+24) од,

РСЗВ – 1254 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),

крилаті ракети ‒ 2764 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3678 (+3).