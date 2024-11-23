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Tesla має найвищий рівень смертельних аварій серед усіх автомобільних брендів

Спеціалісти iSeeCars.com визначили найнебезпечніші автомобілі на американських дорогах. Для цього вони проаналізували дані про смертельні випадки з Fatality Analysis Reporting System (FARS) Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США для моделей автомобілів 2018-2022 років випуску, які потрапили в аварії, що призвели до смерті щонайменше одного пасажира.

Дослідження встановило 23 найбільш небезпечних для людей моделі автомобілів, перебування в яких найчастіше призводить до летальних наслідків. Рівень аварій зі смертельними наслідками щонайменше удвічі перевищує середнє значення.

ТОП5 найнебезпечніших автомобілів

  1. Hyundai Venue,
  2. Chevrolet Corvette,
  3. Mitsubishi Mirage,
  4. Porsche 911
  5. Honda CR-V Hybrid.

Частота смертельних аварій з участю цих авто майже вп’ятеро перевищує середній показник.

Компактні та субкомпактні автомобілі мають найвищий рівень смертельних аварій за розміром: 3,6 смертельних випадки на кожний мільярд миль. Водночас повнорозмірні моделі мають найнижчий рівень смертності за розміром: 2,0 смертельних випадків на кожний мільярд миль.

Найнебезпечніші автомобілі США

Місце Модель Рівень аварій зі смертельними наслідками (автомобілів на мільярд миль транспортного засобу) У порівнянні з середнім
1 Hyundai Venue 13.9 4.9x
2 Chevrolet Corvette 13.6 4.8x
3 Mitsubishi Mirage 13.6 4.8x
4 Porsche 911 13.2 4.6x
5 Honda CR-V Hybrid 13.2 4.6x
6 Tesla Model Y 10.6 3.7x
7 Mitsubishi Mirage G4 10.1 3.6x
8 Buick Encore GX 9.8 3.4x
9 Kia Forte 8.1 2.9x
10 Buick Envision 8.0 2.8x
11 Kia Soul 7.3 2.6x
12 Toyota Corolla Hybrid 7.3 2.6x
13 Chevrolet Camaro 7.3 2.6x
14 Nissan Versa 7.2 2.5x
15 Kia K5 7.1 2.5x
16 Kia Seltos 6.8 2.4x
17 Ford Bronco 6.6 2.3x
18 Ford Bronco Sport 6.2 2.2x
19 Dodge Charger 6.1 2.1x
20 Toyota Prius 5.9 2.1x
21 Tesla Model S 5.8 2.0x
22 INFINITI Q50 5.8 2.0x
23 Toyota Venza 5.6 2.0x
Загальне середнє 2.8
23 ноября, 2024 | Category: Новости, США

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