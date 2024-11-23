Tesla має найвищий рівень смертельних аварій серед усіх автомобільних брендів

Спеціалісти iSeeCars.com визначили найнебезпечніші автомобілі на американських дорогах. Для цього вони проаналізували дані про смертельні випадки з Fatality Analysis Reporting System (FARS) Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США для моделей автомобілів 2018-2022 років випуску, які потрапили в аварії, що призвели до смерті щонайменше одного пасажира.
Дослідження встановило 23 найбільш небезпечних для людей моделі автомобілів, перебування в яких найчастіше призводить до летальних наслідків. Рівень аварій зі смертельними наслідками щонайменше удвічі перевищує середнє значення.
ТОП5 найнебезпечніших автомобілів
- Hyundai Venue,
- Chevrolet Corvette,
- Mitsubishi Mirage,
- Porsche 911
- Honda CR-V Hybrid.
Частота смертельних аварій з участю цих авто майже вп’ятеро перевищує середній показник.
Компактні та субкомпактні автомобілі мають найвищий рівень смертельних аварій за розміром: 3,6 смертельних випадки на кожний мільярд миль. Водночас повнорозмірні моделі мають найнижчий рівень смертності за розміром: 2,0 смертельних випадків на кожний мільярд миль.
Найнебезпечніші автомобілі США
|Місце
|Модель
|Рівень аварій зі смертельними наслідками (автомобілів на мільярд миль транспортного засобу)
|У порівнянні з середнім
|1
|Hyundai Venue
|13.9
|4.9x
|2
|Chevrolet Corvette
|13.6
|4.8x
|3
|Mitsubishi Mirage
|13.6
|4.8x
|4
|Porsche 911
|13.2
|4.6x
|5
|Honda CR-V Hybrid
|13.2
|4.6x
|6
|Tesla Model Y
|10.6
|3.7x
|7
|Mitsubishi Mirage G4
|10.1
|3.6x
|8
|Buick Encore GX
|9.8
|3.4x
|9
|Kia Forte
|8.1
|2.9x
|10
|Buick Envision
|8.0
|2.8x
|11
|Kia Soul
|7.3
|2.6x
|12
|Toyota Corolla Hybrid
|7.3
|2.6x
|13
|Chevrolet Camaro
|7.3
|2.6x
|14
|Nissan Versa
|7.2
|2.5x
|15
|Kia K5
|7.1
|2.5x
|16
|Kia Seltos
|6.8
|2.4x
|17
|Ford Bronco
|6.6
|2.3x
|18
|Ford Bronco Sport
|6.2
|2.2x
|19
|Dodge Charger
|6.1
|2.1x
|20
|Toyota Prius
|5.9
|2.1x
|21
|Tesla Model S
|5.8
|2.0x
|22
|INFINITI Q50
|5.8
|2.0x
|23
|Toyota Venza
|5.6
|2.0x
|Загальне середнє
|2.8
|–
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