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Трамп обрав журналістку телеканалу Fox News Нешейват головною лікаркою США

Про це повідомляє Reuters.

«Доктор Нешейват є затятим захисником і сильним комунікатором профілактичної медицини та громадського здоров’я. Вона прагне забезпечити американцям доступ до якісної охорони здоров’я і вірить у надання людям можливості брати на себе відповідальність за своє здоров’я, щоб жити довше й краще», — заявив Трамп.

Обраний американський президент додав, що Нешейват лікувала пацієнтів під час пандемії коронавірусу, жертв урагану й торнадо.

Водночас вона є медичною журналісткою телеканалу Fox News і медичним директором мережі центрів невідкладної допомоги в Нью-Йорку та Нью-Джерсі CityMD.

Politico пише, що Нешейват також написала книгу про «дива в медицині» та рекламує свої дієтичні добавки.

23 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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