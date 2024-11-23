Залужний вважає, що великі прориви на фронті неможливі до 2027 року

За даними посла України у Великій Британії та колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, глибокі прориви на фронті зараз неможливі через технічно-еволюційний процес, який має завершитися у 2027 році — Залужний в інтерв’ю «Українській правда»

«… Сторона, яка наступає, втрачає можливості виконання оперативних завдань.

Що це за завдання? Це просування на глибину 150-200 км, як закладено у радянських нормативах. Коли на полі бою почали масово з’являтися роботи, вони унеможливили будь-яке переміщення солдатів на полі бою. Неможливість боротися з роботами привела до того, що з’явився ступор. Ми не могли рухатися на росіян, росіяни, відповідно, не могли так само рухатися.

Ця тенденція зберігається і зараз, бо не бачимо можливості росіян виконувати такі задачі, як наприклад, за тиждень продавити 150-200 кілометрів.

За моєю теорією, коли завершиться цей технічно-еволюційний процес, і згодом відбудеться накопичення технологічних матеріалів, можливість для продавлення відновиться.