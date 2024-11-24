Експрезидентка Тайваню закликала США зосередитись на допомозі Києву, а не Тайбею

Про це повідомляє Politico.

«Вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям, — зазначила Цай. За її словами, Тайвань ще має час для підготовки.

Цей виступ приурочений до недавніх коментарів адмірала Семюела Папаро, командувача Індо-Тихоокеанським командуванням, який стверджував, що постачання зброї Україні почало впливати на готовність американських військових до можливого конфлікту в Азії.

«До цього року, коли більшість озброєнь були артилерійськими знаряддями та зброєю малої дальності, я казав: «Зовсім ні», — наголосив Папаро в аналітичному центрі Інституту Брукінгса. — Але зараз, зважаючи на те, що деякі з Patriot, які були застосовані, і деякі ракети «повітря-повітря», які були застосовані, це з’їдає запаси».

Цай, яка залишила пост у січні, закликала американську допомогу Україні розглядати як стримуючий фактор проти агресії з боку Китаю. Вона підкреслила, що «перемога України слугуватиме найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії».