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Експрезидентка Тайваню закликала США зосередитись на допомозі Києву, а не Тайбею

Про це повідомляє Politico.

«Вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям, — зазначила Цай. За її словами, Тайвань ще має час для підготовки.

Цей виступ приурочений до недавніх коментарів адмірала Семюела Папаро, командувача Індо-Тихоокеанським командуванням, який стверджував, що постачання зброї Україні почало впливати на готовність американських військових до можливого конфлікту в Азії.

«До цього року, коли більшість озброєнь були артилерійськими знаряддями та зброєю малої дальності, я казав: «Зовсім ні», — наголосив Папаро в аналітичному центрі Інституту Брукінгса. — Але зараз, зважаючи на те, що деякі з Patriot, які були застосовані, і деякі ракети «повітря-повітря», які були застосовані, це з’їдає запаси».

Цай, яка залишила пост у січні, закликала американську допомогу Україні розглядати як стримуючий фактор проти агресії з боку Китаю. Вона підкреслила, що «перемога України слугуватиме найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії».

24 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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