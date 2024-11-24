Посол Мельник: наступні 8 тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він висловив сумніви щодо ефективності ініціативи, запропонованої Китаєм і Бразилією, вважаючи, що новообраний президент США Дональд Трамп сфокусується на швидкому вирішенні конфлікту. Мельник послався на обіцянку Трампа «завершити війну за 24 години».

«Ми повинні ці слова сприймати серйозно. І тому зараз шукати якихось посередників там чи згадувати тих, на кого ми сподівалися раніше, і тих, хто зіграли певну роль… то я не бачу нікого, крім нового президента Сполучених Штатів, який зможе дійсно кардинально змінити ситуацію», — наголосив він.

Мельник зазначив, що, хоч і існує певна ймовірність змін, не варто очікувати від американського президента бажання ділити роль миротворця з іноземними партнерами.

«Знову ж таки, ми зараз гадаємо на кавовій гущі, бо ніхто не знає, що буде завтра чи післязавтра. Ми бачимо, який небезпечний, страшний став цей світ, в якому доводиться жити», — зауважив посол.

Він закликав докласти зусиль, як дипломатичних, так і політичних та суспільних, які «мають бути зосереджені стовідсотково саме на цих восьми критичних тижнях до інавгурації президента Дональда Трампа».

«Тобто в нас є дуже мало часу – фактично 20 січня інавгурація, уже менше як два місяці залишається. Всі можливі канали, які є – дипломатичні, політичні, сімейні, суспільні, релігійні, які завгодно – потрібно для того, щоб наша дипломатія працювала не лише у Вашингтоні, але насамперед в Мар-а-Лаго, на Флориді – там, де більшу частину часу проводить новообраний президент – для того, щоб справді порушити те, що ми очікуємо, пропрацювати там кілька сценаріїв, як це може бути. Бо найгірше буде те, що справді якісь рішення будуть Україні нав’язані через нашу голову», — пояснив він.

На його переконання, «наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року».

«Тобто зараз треба вирішувати. Коли прийде день інавгурація, боюся, до того часу вже буде рішення ухвалене і тоді нам буде складніше», — підсумував посол.