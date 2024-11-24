РФ завербувала в армію сотні єменських хуситів через операцію з торгівлі людьми й відправила їх на війну в Україну

Про це пише Financial Times з посиланням на хусів, які їздили до Росії.

Єменські новобранці розповіли, що їм обіцяли високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Коли вони прибули, їх примусово призвали до російської армії та відправили на фронт в Україну.

Видання зазначає, що вербування чоловіків у Ємені також підкреслюють, як Росія, у своєму прагненні конфронтації із Заходом, стає ближчою до Ірану та союзних йому груп бойовиків на Близькому Сході. Американські дипломати кажуть, що згода між Кремлем і хуситами, яку неможливо було уявити до війни в Україні, є ознакою того, наскільки далеко готова зайти Росія, щоб поширити цей конфлікт.

Спеціальний представник США в Ємені Тім Лендеркінг підтвердив, що Росія активно підтримує контакти з хуситами та обговорює поставки зброї.

За словами аналітиків, небагато хуситів пройшли підготовку в Росії, попри те, що Ємен — бідна країн і добре підходить для вербування найманців.

У контрактах, підписаних єменцями була вказана компанія, заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі, відомим політиком-хуситом. Зареєстрована в Салалі, Оман, реєстраційні документи компанії Al Jabri ідентифікують її як туроператора та роздрібного постачальника медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.