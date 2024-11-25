Нардеп: 150 тисяч ВПО повернулися на окуповані території, у Маріуполь – 70 тисяч

Нардеп від «Слуги народу» Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, в Маріуполь повернулося близько третини жителів, які звідти виїхали за час повномасштабної війни — ародний депутат, член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю Укрінформу

«Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території.

Наприклад, за наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на нашу землю Росія. Водночас кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри».

Деталі: Головною причиною повернення вимушених переселенців на окуповані території депутат назвав те, що вони на підконтрольній Україні території не змогли почати нове життя, «не отримали належної допомоги від держави — ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи, тощо».

Також, за його словами, велика кількість ВПО «не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані».