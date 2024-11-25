У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс

Про це він заявив під час дискусії в European Policy Centre, передає РБК-Україна.

Він вважає, що країнам НАТО необхідно інвестувати більше у протиповітряну оборону, а також далекобійні можливості на тлі загрози з боку Росії. Бауер задоволений, що в Альянсі порушили питання далекобійності.

«Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми — оборонний Альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити «стріли» (мова про ракети — ред.), які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати «стрільця», який перебуває в Росії, якщо Росія нападе на нас», — пояснив адмірал.

Він наголосив, що країнам НАТО необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнах Альянсу.

«І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар», — уточнив він.