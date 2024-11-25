У Вільнюсі поряд з житловим будинком упав вантажний літак: спецслужби не виключають причетність Росії

Про це інформують LRT і Delfi.

Як повідомляється, літак летів із німецького міста Лейпциг. На його борту перебували чотири людини: два пілоти та двоє інших працівників. Унаслідок аварії щонайменше одна людина загинула, ще троє постраждали, їх госпіталізували.

Будинок, біля якого упав літак, зазнав пошкоджень, однак люди, що були в ньому, не постраждали.

За попередніми даними ЗМІ, літак належав компанії DHL — німецькій фірмі, що займається вантажними перевезеннями.

Голова Національного центру кризового управління Вілмантас Віткаускас у розмові з журналістами назвав аварію вантажного Boeing під Вільнюсом нещасним випадком.

«У нас нещасний випадок. Наразі обставини та причини встановлюються», — сказав він.

Водночас, як пише Delfi, генеральний комісар поліції Арунас Паулаускас, відповідаючи на пресконференції на запитання, чи могла аварія літака бути терактом, заявив, що таку версію не можна виключати.»Мабуть, її ніколи не можна виключати. Це одна з версій, яка має бути вивчена, перевірена. Попереду чекає довга робот», – пояснив він.

Пізніше LZD зазначило, що однією з причин аварії літака, за версією слідства, могли стати технічні неполадки.

Директор департаменту державної безпеки Литви Даріус Яунішкіс заявив, що, можливо, до трагедії причетна Росія.