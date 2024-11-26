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Армія РФ за добу втратила 1480 військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно становлять:
  • особового складу ‒ близько 733 830 (+1480) осіб
  • танків ‒ 9435 (+6) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 19 256 (+20) од.
  • артилерійських систем – 20 806 (+19) од.
  • РСЗВ – 1254 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 1004 (+0) од.
  • літаків  – 369 (+0) од.
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 552 (+72) од.
  • крилатих ракет  ‒ 2765 (+1) од.
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
  • підводних човнів — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 042 (+94) од.
  • спеціальної техніки ‒ 3683 (+2) од.
26 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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