ДБР: працівники Одеського ТЦК вимагали у військовозобов’язаних по $4,5 тис. за відстрочки від служби У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс » Армія РФ за добу втратила 1480 військових Протягом доби 25 листопада російська окупаційна армія втратила в Україні 1480 військових, 20 бойових броньованих машин, 6 танків і 72 безпілотники Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 733 830 (+1480) осіб

танків ‒ 9435 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 19 256 (+20) од.

артилерійських систем – 20 806 (+19) од.

РСЗВ – 1254 (+0) од.

засобів ППО ‒ 1004 (+0) од.

літаків – 369 (+0) од.

гелікоптерів – 329 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 552 (+72) од.

крилатих ракет ‒ 2765 (+1) од.

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 042 (+94) од.

спеціальної техніки ‒ 3683 (+2) од.