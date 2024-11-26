ДБР: працівники Одеського ТЦК вимагали у військовозобов’язаних по $4,5 тис. за відстрочки від служби

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначено, що фігуранти зупиняли військовозобовʼязаних, записували їхню персональну інформацію, після чого повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації.

«За гроші працівники ТЦК обіцяли «відпустити» військовозобов’язаних, та допомогти оформити відстрочку від служби. Ця послуга оцінювалась у 4,5 тис. доларів США. У випадку відмови сплатити кошти чоловікам погрожували оголошенням у розшук», — йдеться в матеріалі.

Водночас працівники ТЦК вимагали гроші в чоловіка, який мав рідних, які вважаються зниклими безвісти, — таким чином той на законних підставах мав відтермінування від мобілізації.

ДБР затримало 21 листопада одного з посередників під час отримання коштів.

Фото: ДБР

«Наразі затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років», — зазначають у ДБР.

Водночас під час обшуку помешкання одного з можливого фігурантів, той дістав табельну зброю та скерував на працівників ДБР. Він привів вогнепальну зброю у бойове положення, погрозами вимагав повернути вилучений мобільний телефон та вийти з його будинку.

Чоловіка також затримали та оголосили підозру в замаху на вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ст. 348 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.

Наразі також вирішується питання щодо затримання та повідомлення про підозру іншим учасникам справи.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.