G7 готова посилити тиск на Китай за підтримку Росії

Держави Групи семи (G7) мають намір посилити тиск на Китай, загостривши формулювання щодо нього у майбутньому комюніке та обіцяючи вжити нові заходи за підтримку РФ.

Про це, як пише «Європейська правда», стало відомо агентству Bloomberg.

Очікується, що міністри закордонних справ країн G7, які зустрічаються в Італії в понеділок і вівторок, пообіцяють вжити «заходи, які відповідають нашим правовим системам, проти суб’єктів у Китаї та інших третіх країнах», які підтримують російську «військову машину». Про це йдеться у попередньому проєкті комюніке, з яким ознайомилось агентство.

Якщо таке формулювання щодо Китаю буде прийняте, це означатиме загострення у порівнянні з попередньою зустріччю міністрів закордонних справ у квітні, коли G7 закликала Китай забезпечити, щоб він припинив підтримку Росії товарами подвійного призначення. А у НАТО в липні назвали Китай вирішальною силою, що сприяє війні Росії проти України.

Комюніке часто змінюються до того, як публікується їхня остаточна версія. До формулювань все ще можуть бути внесені корективи.

Минулого тижня міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорювали це питання, і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що допомога Росії з боку Китаю «матиме і повинна мати наслідки».