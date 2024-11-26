Російські війська просуваються в Донецькій області, намагаючись оточити Велику Новосілку Британія передала Україні нову партію ракет Storm Shadow » КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю Північна Корея перерізала лінії електропередач, встановлені Південною Кореєю для постачання світла в нині закритий спільний індустріальний парк у місті Кесон Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейських військових. Військові заявляють, що це стало останнім кроком до розриву зв’язків між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Військові помітили, як північнокорейські солдати демонтують частину ліній електропередач, що з’єднують опори, побудовані вздовж дороги Кьонгуй. Заїх словами, КНДР ще не знесла нині недіючі опори електропередач. Агенство зазначає, що Південна Корея побудувала 48 опор електропередач, зокрема 15 розташованих на півночі, щоб забезпечити електроенергією промисловий комплекс Кесонг, який зараз закритий. Але постачання електроенергії було припинено з червня 2020 року, коли КНДР підірвала міжкорейський офіс зв’язку в комплексі.