Німеччина збільшить кількість бомбосховищ для цивільних

Про це пише Spiegel.

«Зараз ми маємо намір розробити ключові моменти концепції укриттів», — сказав речник Федерального міністерства внутрішніх справ.

За його словами, очікується «широка координація», тому процес «займе деякий час».

Влада країни зараз вивчає, які приміщення можуть слугувати бункерами в екстрених випадках. Крім станцій метро, підвалів і паркінгів, ​​також використовуватимуть приватні приміщення.

«Суть у тому, що ці кімнати мають бути швидко доступними для людей», — зазначив речник.

Відповідно до плану влади, громадяни повинні мати можливість знайти найшвидший шлях до бомбосховища за допомогою мобільного телефону.

За словами речника міністерства, на цей час у Німеччині доступно лише 579 бомбосховищ із початкових 2000. У разі потреби там могли б сховатися близько 480 тис. осіб.

Нагадаємо, влітку минулого року Німеччина ухвалила Стратегію нацбезпеки.

Концепція Стратегії складається з трьох основних пунктів: