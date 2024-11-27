Слідча комісія назвала причини інцидентів із мінами 120 мм

Міжвідомча комісія з розслідування нештатного спрацювання 120-міліметрових мін з’ясувала, що головними причинами інцидентів було зниження температури і підвищена вологість — член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі «Суспільному»

Нардеп підтвердив, що було виявлено низку нештатних спрацювань мін, які постачалися певними виробниками для сектору безпеки і оборони.

Пряма мова: «Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з’ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки і розвитку надіслано відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з’ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв».

Деталі: За словами Веніславського, всі міни з партії були відкликані на завод, і виробник зобов’язався найближчим часом поставити нові міни замість вилучених, і вони «пройдуть ретельне додаткове обстеження». «Я не буду називати кількість мін. Це всі міни тієї партії, яка мала місце нештатного спрацювання. Кількість — це закрита інформація. Підприємство уже виконує зобов’язання щодо заміни цих мін», — зазначив нардеп.

За його словами, визначати, чи це правопорушення — робота правоохоронних органів. «Сказати, що завод неправильно виготовляв — це достатньо серйозні звинувачення, нехай цим займаються правоохоронні органи», — сказав Веніславський.