Медична система в російській армії перевантажена пораненими, — британська розвідка

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

За даними російського незалежного видання Astra, 14 листопада десятки поранених російських солдатів влаштували заворушення в Новосибірську через неналежне медичне обслуговування.

Як повідомляється, солдати з 41 загальновійськової армії Центрального військового округу скаржилися на жорстоке поводження з боку командира свого підрозділу і не хотіли повертатися на передову без належної медичної допомоги. Вони розбили вікна та пошкодили казарми, а 10 людей залишили територію комплексу.

Британська розвідка зазначає, що нестача бронетехніки і постійна загроза безпілотників призводять до значних затримок в евакуації поранених російських солдатів. Це майже напевно збільшує ймовірність більш серйозних травм та вищих показників смертності серед тих, кого, зрештою, евакуювали через медичну систему.

Посилаючись на дані українського Генштабу, міноборони Британії зазначає, що з лютого 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч осіб, з яких близько 500 тисяч військовослужбовців зазнали поранень.

«Майже напевно цей масштаб втрат продовжує чинити тиск на російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги, викликаючи значні логістичні проблеми, і призводячи до нестачі медичного персоналу. Ці проблеми, ймовірно, збережуться принаймні протягом наступних трьох місяців», — наголосили у міноборони Британії.