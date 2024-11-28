У Покровську залишаються близько 11,5 тис. жителів, серед них 32 дитини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.

«Гуманітарна обстановка у місті Покровськ, де перебувають близько 11,5 тис. людей і 32 дитини, вона більш-менш стабільна. Працюють і благодійні організації, гуманітарні, Укрпошта, декілька крамниць», — розповів він.

Філашкін закликав мешканців виїжджати з Покровська через постійні обстріли, які РФ здійснює майже кожного дня.

«Ворог обстрілює місто Покровськ майже кожного дня і FPV-дронами, і керованими авіабомбами, і ствольною артилерією. Тому вкотре прошу людей, щоб виїжджали з міста, берегли себе та своїх близьких і дітей», — наголосив глава ОВА.

У Донецькій ОДА також розповіли, що протягом минулого тижня із Покровської громади було евакуйовано 111 дітей, з яких 11 – із самого Покровська.

Наразі ж у Покровській громаді лишаються проживати 143 дитини.

Загалом у 22 населених пунктах Донеччини, де оголошена примусова евакуація родин з дітьми, залишається проживати 174 дитини, додали в ОДА.