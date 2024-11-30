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Конгресвумен Спартц: «Якщо Україна хоче перемогти РФ, потрібно мобілізувати всю країну»

Про це вона сказала в ефірі CNN.

Спартц зазначила, що повномасштабна війна в Україні складна та жорстока, тому потрібна «правильна мобілізація».

«Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато своїх людей і не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну», – заявила конгресвумен.

Як приклад вона навела Радянський союз під час Другої світової війни й зауважила, що тоді кожен «від дітей до старших» робив свій внесок. Спартц переконана, що не можна, щоб лише «молоді та хоробрі» гинули за інших.

Спартц також зазначила, що Трамп непередбачуваний у питанні війни в Україні, однак він може боротися з Росією та Китаєм, який «фактично фінансує цю війну».

30 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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