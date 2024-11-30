Польща перекинула танки Leopard 2 до Латвії для посилення бригади НАТО

Польща розмістила основні бойові танки Leopard 2 у Латвії для зміцнення багатонаціональної бригади НАТО, що базується в цій балтійській країні.

Про це повідомляє NTV.

За даними латвійської армії, техніку доправили на військову базу Адажі залізницею, замінивши польські танки PT-91, які раніше перебували на службі в регіоні.

Про точну кількість прибулих Leopard 2PL не повідомляють. Командир бригади, канадський полковник Седрік Аспіро, зазначив, що їхнє прибуття істотно покращує вогневу міць підрозділу.

Присутність танків демонструє рішучість НАТО захищати Латвію, яка межує з Росією і Білоруссю, і посилає чіткий сигнал про підтримку в умовах поточної агресії Росії в Україні. Латвія розглядає події в Україні як пряму загрозу своїй національній безпеці.