РФ у 2022 році створила в Білорусі на держпідприємстві табір, де тримали та катували українців

Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту «Схеми» (українська редакція Радіо Свобода), «Білоруського розслідувального центру», білоруської редакції Радіо Свобода та за підтримки проєкту з документації воєнних злочинів The Reckoning Project і хакерської групи «Кіберпартизани».

Журналісти змогли встановити точне розташування фільтраційного табору на території Білорусі завдяки свідченням колишніх полонених, відео російських пропагандистів, супутниковим знімкам та даним, отриманим завдяки хакерам.

Вказано, що росіяни облаштували фільтраційний табір на території однієї із будівель білоруського державного підприємства «Прип’ятський Альянс» у місті Наровля, яке розташоване неподалік білорусько-українського кордону. Табір діяв щонайменше з березня по травень 2022 року, у ньому утримували, як військовик, так і цивільних, зокрема, дітей.

Журналісти зазначають, що правозахисники почали отримувати багато свідчень щодо того, що в Наровлі у Білорусі існував фільтраційний табір, який називають одним із найжорстокіших у ставленні до полонених. За словами колишніх бранців та їхніх родичів, ув’язнених жорстоко допитували та били.

Журналіст Радіо Свобода Дмитро Джулай вважає, що кількість цивільних українців, яких російські військові вивезли до Наровлі, може сягати сотень.

«З Гостомельського аеропорту цивільних полонених вивозили декількома «партіями». Це було десь на початку – в середині березня, і коли росіяни вже втекли з Київщини. І кожна людина з цієї так званої «партії» розповідала, що «зупинялася в Білорусі», — розповів він.