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РФ використала близько 400 ракет і дронів за останні дві масовані атаки на енергосистему України

Про це повідомили в Укренерго.

«Ворог намагається знищити українську енергосистему, не шкодуючи для цього сотень ракет і дронів. Але після кожної масованої атаки – ми одразу починаємо відновлення. Запас обладнання, про який ми розповідали, був правильним рішенням», – сказав т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.

За його словами, не завжди все вдається зробити швидко, адже масштаби пошкоджень бувають значні.

Водночас у компанії зазначили, що після двох поспіль масованих атак українська енергосистема вкотре відновлюється. В Укренерго також закликали дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії.

30 ноября, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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