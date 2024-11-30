У Грузії працівники МЗС і міноборони виступили проти зупинки переговорів щодо вступу в ЄС

Про це повідомляють «Грузія Online» та «Радіо Свобода».

У заяві представників грузинського міністерства оборони наголосили на важливості співпраці Тбілісі з європейськими та євроатлантичними структурами. Водночас підписанти визнали внесок західних партнерів у розвиток обороноздатності та стримувальних можливостей Грузії.

Також працівники міноборони підкреслили, що вони вірні зобовʼязанням статті 78 конституції — вона закріплює курс на зближення з Європейським Союзом.

Водночас за словами підписантів заяви МЗС, рішення правлячої партії «Грузинська мрія» не відповідає стратегічним інтересам держави.

«Хвиля розширення Європейського Союзу, яка є безпрецедентною історичною можливістю для Грузії повернутися в європейську сім’ю, обумовлена міжнародними політичними подіями. Одностороння відмова країни від цієї можливості призведе до негативних стратегічних наслідків. Крім того, не виключено, що подібних сприятливих обставин для приєднання до європейських та євроатлантичних структур більше не буде. Крім того, затягування переговорного процесу про вступ призведе до ізоляції країни», — йдеться в документі.