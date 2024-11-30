Відмова від переговорів щодо вступу в ЄС: у Грузії спалахнули протести

Про це інформує грузинська служба «Радіо Свободи».

«Сьогодні ми вирішили не ставити питання відкриття переговорів з Євросоюзом на порядок денний до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних дотацій від Європейського Союзу. Кінець 2028 року – це час, коли Грузія буде готова, належним чином підготовлена ​​з економічного погляду, розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу у 2030 році», — заявив Кобахідзе.

Він додав, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». Ха словами прем’єра, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою».

Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила: «Цей день ознаменував закінчення конституційного перевороту, руху від Європи у бік Росії. Сьогодні нелегітимний уряд оголосив війну своєму народові».

Біля будівлі грузинського парламенту наразі проходить стихійний мітинг.