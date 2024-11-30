 
«  
  »

Загинули троє: на Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату

Про це повідомили в поліції Закарпаття, передає «Еспресо.Захід«.

Правоохоронці розповіли, що до них подзвонив 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району. Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся.

У помешканні посеред кімнати поліцейські знайшли тіла трьох людей: 29-річної матері хлопця, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся. З’ясувалось, що того вечора сім’я пила алкогольні напої. Під час застілля 29-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух.

Усі троє людей, які перебували у кімнаті, загинули. У будинку поліцейські знайшли ще три гранати.

30 ноября, 2024 | Category: Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  