Польща спорудить «Східний щит» не лише на кордоні з РФ та Білоруссю, а й з Україною, — Туск

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Polskie Radio.

«Все, що ми робимо тут, а також на кордоні з Білоруссю та Україною, спрямоване на стримування і відлякування можливого агресора, тому це справді інвестиції в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз вся Європа з великим задоволенням спостерігає за цим і в разі потреби підтримає ці інвестиції та нашу діяльність. Наша діяльність стосується також безпеки кордону з Україною – з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше по всій довжині східного кордону», — сказав Туск під час візиту на першу побудовану ділянку укріплень.

Він наголосив, що завдяки будівництву «Східного щита» Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства, які розташовані в прикордонних районах Польщі, стануть безпечнішими.

«Чим краще охороняється польський кордон, тим менш доступним він є для тих, хто мав би погані наміри», — зазначив Туск.

Прем’єр-міністр запевнив, що країни Балтійського регіону співпрацюватимуть із Польщею, щоб зробити цю інфраструктуру ефективною не лише на польських ділянках, а й уздовж усього кордону, «насамперед, з Росією та Білоруссю».

Для довідки. «Східний щит» – програма, підготовлена Міністерством національної оборони та Генеральним штабом Війська Польського, що передбачає будівництво різних типів укріплень, рельєфних загороджень і військової інфраструктури на кордонах Польщі з Росією та Білоруссю. Загальна відстань – близько 800 км. Також планується побудувати відповідні системи розвідки та виявлення загроз, передові бази, логістичні вузли, склади та розгорнути системи боротьби з дронами.