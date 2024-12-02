ЄС виділятиме Україні по €1,5 мільярда щомісяця у 2025 році із заморожених активів РФ

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну економічно, гуманітарно та військово у 2025 році. До кінця року ЄС виділить 4,2 мільярда євро, а у 2025 році щомісяця перераховуватиме по 1,5 мільярда євро від заморожених активів РФ.

Про це на пресконференції повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

«Уже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро, щоб підтримати український бюджет.

На додачу до цього починаючи з наступного місяця ми будемо надавати ще цілий рік кожного місяця по 1,5 мільярда євро допомоги. Ці кошти ми отримуємо від використання заморожених російських активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей», — сказав Кошта.

Президент Євроради зазначив, що ЄС продовжить тиснути на російську економіку та вже працює над 15-м пакетом санкцій, щоб знизити здатність РФ вести війну проти України.