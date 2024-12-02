Армія РФ у листопаді 2024 року зазнала рекордних втрат в живій силі на війні в Україні

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що армія Росії у листопаді 2024 року втратила 45 720 військових.

Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби воїни ЗСУ вбили та поранили 2030 солдатів РФ. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року.

Крім того, протягом листопада українські захисники знищили 307 танків ворога — найвищий показник осені 2024 року.

«Якщо говорити про сумарні втрати ворога у озброєнні та техніці у листопаді 2024 року, то їх орієнтовна вартість сягає понад $3 млрд. У вересні та жовтні ця цифра була меншою. Тож, кремль продовжує витрачати шалені кошти на продовження війни», — наголосили у Міністерстві.