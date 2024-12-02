У Байдена заявили, що не розглядають повернення Україні ядерної зброї

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що повернення Україні ядерної зброї не розглядається як частина зусиль з військової підтримки — Салліван в інтервʼю ABC News, повідомляє «Європейська правда»

Саллівана попросили прокоментувати статтю The New York Times, згідно з якою деякі посадовці адміністрації Байдена допустили можливість «повернути Україні ядерну зброю, яка була вивезена з неї після розпаду Радянського Союзу».

«Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, а не ядерні сили і засоби».

Він також запевнив, що чинна адміністрація США зробить все у своїх силах, щоб надати Україні «всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів».

«І Байден доручив мені наглядати за значним збільшенням військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден піде з посади», – сказав Салліван.