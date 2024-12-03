У Байдена «розчаровані» рішенням України не знижувати вік мобілізації

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що адміністрація Байдена намагається надати Україні додаткове озброєння на мільярди доларів. Водночас це викликає занепокоєння всередині країни щодо того, що це може призвести до виснаження американських запасів і відволікання ресурсів з інших гарячих точок.

«Проте дехто в адміністрації вважає, що незалежно від того, що робитиме Вашингтон, київські військові залишаться в меншості, не маючи набагато більшої кількості солдатів, щоб продовжувати боротьбу. І навіть попри прискорення поставок зброї, зростає розчарування українськими лідерами, які чинять опір закликам США знизити призовний вік з 25 до 18 років», — пише видання.

Один з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена заявив, що ситуація з боєприпасами покращилася, але «з боку живої сили це лише питання математики та фізики».

«Я не намагаюся ні в чому звинуватити Україну. Для них це дуже складне питання. Але протягом, особливо минулого року, вони просто не мобілізують і не навчають достатньо солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою», — заявив він.