Зеленський: Україна шукає способи захистити ще 20 спецоб’єктів, ППО не вистачає

Україна шукає способи захистити від російських атак ще 20 спеціальних об’єктів, оскільки через щільні ракетні удари для необхідного захисту не вистачає систем протиповітряної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми говорили з Олафом (канцлер Німеччини Олаф Шольц — ЕП) про посилення ППО… І я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об’єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО», — сказав Зеленський.

Президент також подякував Німеччині за допомогу в зміцненні українського неба, однак зазначив, що наданих систем ППО не вистачає.

«Питання не в Німеччині. Питання в принципі партнерів, є партнери, які тримають системи ППО», — уточнив Зеленський.