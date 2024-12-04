РФ завдала сфері охорони здоров’я України збитків на понад $17 млрд

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Едем Адаманов.

За його даними, з початку повномасштабної війни внаслідок атак РФ було пошкоджено або знищено 2167 обʼєктів медзакладів, частина з них відновленню не підлягають. Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. При цьому інформації про масштаби руйнувань медзакладів на ТОТ немає, уточнили у відомстві.

Там зазначили, що окупанти пошкодили кожну п’яту автівку швидкої.

«Відповідно до Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3), підготовленої урядом України, Світовим банком та Європейською комісією, зараз шкода сектору охорони здоров’я оцінюється у 17,8 млрд доларів США. Оцінка потреб, витрат на реконструкцію та відновлення сектору охорони здоров’я України на 2024–2033 роки становить понад 14,2 млрд доларів США, і ці цифри, з огляду на постійний ракетний терор, зростають», — зазначає пресслужба МОЗ.

Заступник міністра нагадав, що атаки РФ на лікарні, пологові та інші об’єкти медичної інфраструктури є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції.