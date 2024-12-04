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США виділяють на допомогу енергосистемі України $825 млн

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал МЗС України.

Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до $825 млн. Угоду підписали в штаб-квартирі НАТО.

«Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки», — йдеться у заяві МЗС.

4 декабря, 2024 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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