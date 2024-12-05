Блінкен підтвердив, що Україна отримає $50 млрд із заморожених російських активів найближчими тижнями

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

Він розповів, що є скоординований план США та ЄС щодо швидкої передачі коштів Україні.

«Зараз ми на основі заморожених російських активів маємо отримати $50 млрд, які підуть в Україну. Ці гроші підуть від нас у наступні тижні, а також від Європи, і це підтримає Україну на певний час наступного року», — зазначив Блінкен.

Він також наголосив, що союзники продовжують роботу над тим, щоб переконатися, що Україна має гроші та ресурси, необхідні для підтримки економіки та оборони.

«Боєприпаси, все, що з цим пов’язано, чи то ППО, чи то ракети, чи то бронетехніка. Ми працюємо дуже рішуче, щоб переконатися, що на багато місяців наперед Україна матиме те, що їй потрібно. Сполучені Штати роблять усе, що можуть», — додав держсекретар США.