Українським військовим поставлять понад 30 тис. дронів DeepStrike

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, військовим наступного року поставлять понад 30 тис. дронів DeepStrike, частину яких профінансували міжнародні партнери шляхом інвестування в ОПК України.

Умєров підкреслив, що такі БПЛА можуть автономно працювати на великих відстанях та з високою точністю вражати ворожі цілі.

«Міністерство оборони продовжує нарощувати інвестиції у розробку високотехнологічних систем. Це не лише відповідає потребам фронту, а й підтримує оборонну промисловість, створює робочі місця та розвиває українські технології. Ми демонструємо світові: Україна здатна до інновацій та технологічної незалежності. Навіть в умовах війни ми розвиваємо найсучасніше виробництво, зміцнюючи наші оборонні спроможності», — додав він.