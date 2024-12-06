Глава Міноборони Нідерландів вважає, що Україна наразі програє війну

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на дебатах стосовно оборонного бюджету в парламенті песимістично оцінив ситуацію на фронті в Україні, вважаючи, що Росія зберігає перевагу, а вибори у США роблять ситуацію ще більш невизначеною — Trouw

«Можна навіть сказати, що Україна програЄ війну. І ми маємо справу з результатами виборів (у США – ред.), які досить сильно все перевертають, тому що ми знаємо, що новий президент Дональд Трамп зробив заяви про те, як він ставиться до України і як він змусить сторони сісти за стіл переговорів».

На початку виступу, обговорюючи подальшу військову допомогу Україні, Брекельманс заявив, що «Росія має перевагу» на полі бою.

«Ризик полягає в тому, що Україні доведеться піти на великі поступки, тому що вона буде вести переговори з позиції слабкості. Це означатиме, що агресія в Європі переможе. Тоді ми дійсно будемо жити разом на іншому континенті, ніж той, на якому ми всі виросли», – вважає Брекельманс.

Міністр також нагадав, що попередній уряд Нідерландів уже визначив суму допомоги Україні на 2025 рік, і нинішня влада поки не бачить підстав її переглядати.