Росіяни атакували Запоріжжя: семеро людей загинули

Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя, відомо про 7 загиблих, є поранені.

Джерело: Запорізька ОВА та міська рада

Деталі: Близько 18:00 у місті пролунали вибухи. Голова ОВА Іван Федоров згодом повідомив, що внаслідок атаки ворога на Запорізьку область є поранені, палає СТО.

Росіяни атакували Запоріжжя: семеро людей загинули

Фото — Запорізька ОВА та міська рада pic.twitter.com/aCP9qD2mFH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 6, 2024

В деяких громадах проблеми з електроенергією.