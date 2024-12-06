Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя, відомо про 7 загиблих, є поранені.
Джерело: Запорізька ОВА та міська рада
Деталі: Близько 18:00 у місті пролунали вибухи. Голова ОВА Іван Федоров згодом повідомив, що внаслідок атаки ворога на Запорізьку область є поранені, палає СТО.
Росіяни атакували Запоріжжя: семеро людей загинули
Фото — Запорізька ОВА та міська рада pic.twitter.com/aCP9qD2mFH
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 6, 2024
В деяких громадах проблеми з електроенергією.
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