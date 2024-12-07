Посли ЄС не змогли узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії

Представники країн Європейського Союзу не змогли в п’ятницю схвалити 15-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти її «тіньового флоту».

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів.

За словами дипломатів, дві країни-члени заблокували ухвалення пакета через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям для виведення інвестицій з Росії. Про які саме країни йдеться, не уточнюють.

Члени ЄС повернуться до розгляду пакета пізніше.

В рамках пакета відбулися також дебати щодо продовження винятку ЄС, який дозволяє чехам продовжувати імпортувати дизельне паливо та інші продукти, отримані з російської нафти і вироблені на словацькому нафтопереробному заводі.

У той час як чехи заявили, що не прагнуть продовження дозволу на імпорт російського нафтового палива, Словаччина прагнула зберегти домовленість, термін дії якої закінчився в четвер.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській MOL, є значним експортером дизельного палива, виробленого з російської нафти, до Чехії. Чеські посадовці заявили, що продовження на шість місяців може бути прийняте.

ЄС, до якого входять 27 країн, заборонив більшу частину імпорту нафти з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Але Чехія, Словаччина та Угорщина отримали винятки з санкцій через брак інших джерел постачання.